ru ua
Сб, 18 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Мокрий сніг накриє більшу частину України: прогноз погоди на завтра

Новость на русском →
Київ, Субота 18 грудня 2021 20:00
Мокрий сніг накриє більшу частину України: прогноз погоди на завтра Фото: завтра більшу частину України накриє мокрий сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У неділю, 19 грудня, в Україні здебільшого очікується мокрий сніг, місцями з дощем. Температура повітря коливатиметься в межах від -4 до +5 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Завтра в західних регіонах вночі пройдуть снігопади, а вдень - сніг з дощем. Температура повітря в регіоні буде перебувати в межах від -4 до 0 в нічний час і від -1 до +2 в денний.

У північних регіонах країни 19 грудня пройде мокрий сніг. Температура повітря вночі коливатиметься в межах від -4 до -1 градуса. Вдень стовпчики термометрів покажуть від -1 до +1.

У центральних та східних областях завтра пройде мокрий сніг із дощем. Температура повітря вночі та вдень становитиме від -3 до +1 градуса.

На півдні завтра очікується мокрий сніг з дощем. При цьому в Криму Миколаївській та Херсонській областях опади випадуть вдень. Температура повітря вночі становитиме від -2 до 0, вдень - від +1 до +5 градусів.

Також синоптики очікують на всій території України сильний вітер до 7-12 метрів в секунду.

Мокрий сніг накриє більшу частину України: прогноз погоди на завтра

Фото: погода в Україні 19 грудня (meteo.gov.ua)

Погода в Києві

У неділю вночі в столиці очікується мокрий сніг, до якого вдень додасться дощ. Також прогнозується сильний вітер від 7 до 12 метрів на секунду.

Температура повітря в Києві вночі становитиме від -2 до 0, вдень - від 0 до +2 градусів.

Мокрий сніг накриє більшу частину України: прогноз погоди на завтра

Фото: погода в Києві 19 грудня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше синоптики попередили про різке погіршення погоди і сильні морози, які прийдуть в Україну 21-22 грудня.

Відзначити, у Карпатах 19 грудня у зв'язку зі снігопадами оголошено значну сніголавинну небезпеку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Гідрометцентр
NEWS
Підвищення податків та тарифів, зарплати лікарям та стипендії: які зміни чекають на українців у новому році
Підвищення податків та тарифів, зарплати лікарям та стипендії: які зміни чекають на українців у новому році
DAILY
Боснійська криза. Чи почнеться нова війна на Балканах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Боснійська криза. Чи почнеться нова війна на Балканах