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Мокрий сніг та ожеледь: синоптик поділилася прогнозом погоди на завтра

Автор: РБК-Україна

Атмосферні фронти з північного заходу Європи продовжать псувати погоду в Україні. У зв'язку з цим в середу, 9 лютого, в більшості регіонів очікується мокрий сніг і ожеледь.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на синоптика Наталію Діденко в Facebook.

Погода в Україні

За даними синоптика, завтра вночі опади накриють західні та східні області. Вранці мокрий сніг добереться до півночі та центру країни, а саме у Вінницьку, Черкаську та Кіровоградську області. Вдень опади вщухнуть.

Діденко попередила, що в більшості регіонів в ранковий і вечірній час на дорогах буде ожеледь. Крім того, завтра в Україні очікується шквальний вітер зі швидкістю до 5-12 м/с, а місцями пориви досягнуть до 15-20 м/с.

Температура повітря 9 лютого коливатиметься в районі нуля градусів. Вночі можливий невеликий мороз, а на сході та півночі прогнозується до -2 градусів. Водночас на півдні стовпчики термометрів покажуть до +6 градусів.

Погода в Києві

У столиці сьогоднішньої ночі пройде мокрий сніг, проте до ранку він припиниться. При цьому в Києві спостерігатиметься сильний вітер. Температура максимально підніметься до +2 градусів.

Синоптик додала, що до кінця тижня в Україні не буде значного похолодання. Проте в регіонах можливі невеликі опади й поривчастий вітер.

Нагадаємо, сьогодні в Україні спрогнозували хмарну, але по-зимовому теплу погоду.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що рятувальники попередили туристів про сніголавинну небезпеку в горах і оголосили в Карпатах штормове попередження.

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