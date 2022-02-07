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У горах оголошено штормове попередження, є загроза сходження лавин

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Карпати, Понеділок 07 лютого 2022 08:36
У горах оголошено штормове попередження, є загроза сходження лавин Фото: в Україні оголошено штормове попередження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні оголошено штормове попередження в горах. Синоптики попередили про хуртовини та снігопади.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Сьогодні у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами, у горах Івано-Франківської та Львівської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Погода в регіонах

У західних областях сьогодні мокрий сніг з дощем, вдень від + 3 до +6, вночі від -1 до + 3. На півночі така ж ситуація з опадами, вдень від +2 до +4, вночі від 0 до -3.

У центрі України мінлива хмарність, вдень від +2 до + 7, вночі від -1 до -3. На сході сухо, вдень від +2 до + 4, вночі від -2 до -5.

На півдні теж без опадів, вдень від + 6 до +9, вночі від -3 до + 2.

Нагадаємо, синоптики дали більш детальний прогноз на сьогодні.

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