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Сніг та сильні зливи: синоптики дали прогноз на сьогодні

Новини » Суспільство     25.12.2019 - 10:00
Сніг та сильні зливи: синоптики дали прогноз на сьогодні
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій та Чернівецькій сніг з дощем

Погода в Україні 25 грудня погіршиться, вдень буде сніг з дощем. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

У західних областях, зокрема у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій та Чернівецькій, сніг з дощем. У всіх інших областях - зливи.

Сніг та сильні зливи: синоптики дали прогноз на сьогодні

Вдень на заході України +2+7, а вночі +2+4, на півночі вдень +5+7, а вночі +3+5. У східних областях вдень +2+4, а вночі +2+4. У центрі країни вдень +5+7 і вночі так само. На півдні країни вдень +7+10, а вночі +4+7.

Прогноз у Києві

Сьогодні у столиці дощі. Вдень температура повітря складе +5+7 і вночі так само.

Сніг та сильні зливи: синоптики дали прогноз на сьогодні

Нагадаємо, вчора через негоду у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях вводили тимчасове обмеження руху транспортних засобів. У західних областях був сильний дощ, в Карпатах значний мокрий сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина. Вранці в Україні, крім більшості західних областей, туман, видимість 200-500 м.

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