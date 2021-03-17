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Мокрий сніг та дощі: прогноз погоди на сьогодні

Новость на русском → Україна, Середа 17 березня 2021 08:00
Мокрий сніг та дощі: прогноз погоди на сьогодні Фото: погода в Україні (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 17 березня, майже на всій території України очікуються опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Температура повітря вдень у регіонах коливатиметься від +3 до +11 градусів тепла, а вночі у деяких областях будуть заморозки.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Таким чином, сьогодні опади оминуть лише Чернігівську область. На заході країни, а також у Вінницькій та Черкаській областях спостерігатиметься мокрий сніг. У всіх інших центральних, північних, східних та південних регіонах - дощі.

У західних областях температура повітря вдень становитиме від +3 до +7, а вночі від 0 до +3 градусів.

У центральних та північних областях температура вдень очікується від +4 до +8 тепла, а вночі вона опуститься до 0 +4.

У східних та південних областях температура повітря вдень буде в межах +4... +11, а вночі стовпчики термометрів покажуть 0... +5.

Мокрий сніг та дощі: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз в Києві

У Київську область та столицю сьогодні вкриють дощі. Температура повітря вдень буде від +4 до +8, а вночі від -2 до +1 градуса.

Мокрий сніг та дощі: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, погода в Україні принесе потепління 22-23 березня. А поки українців чекає прохолодний, вологий і похмурий тиждень.

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