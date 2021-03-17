Мокрый снег и дожди: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 17 марта, почти на всей территории Украины ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха днем в регионах будет колебаться от +3 до +11 градусов тепла, а ночью в некоторых областях будут заморозки.

Прогноз во всех областях

Таким образом, сегодня осадки обойдут только Черниговскую область. На западе страны, а также в Винницкой и Черкасской областях будет наблюдаться мокрый снег. Во всех других центральных, северных, восточных и южных регионах - дожди.

В западных областях температура воздуха днем составит от +3 до +7, а ночью от 0 до +3 градусов.

В центральных и северных областях температура днем ожидается от +4 до +8 тепла, а ночью она опустится до 0... +4.

В восточных и южных областях температура воздуха днем будет в пределах +4... +11, а ночью столбики термометров покажут 0... +5.

Погода в Киеве

В Киевскую область и столицу сегодня укроют дожди. Температура воздуха днем будет от +4 до +8, а ночью от -2 до +1 градуса.