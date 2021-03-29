Мокрий сніг, дощі та до +12 вдень: прогноз погоди на сьогодні

Погода в регіонах

На заході України сьогодні переважно без опадів, вдень від +8 до +11, вночі від -1 до -3. На півночі вночі сніг з дощем, вдень невеликий дощ, денна температура від +8 до +11, нічна від +1 до +4.

В центральній частині теж опади, вдень від +9 до +12, вночі від +1 до +4. На сході без опадів тільки в Харківській області, вдень від +7 до +11, вночі від 0 до +3.

На півдні дощі, денна температура від +8 до +11, нічна від +1 до +4.

Погода у Києві

У столиці України хмарно, уночі очікується сніг і мокрий сніг, вдень пройде невеликий дощ. Вдень від +9 до +11, вночі від +2 до +4. Вітер північно-східний, 7-12 метрів на секунду.