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Мокрий сніг, дощі та до +12 вдень: прогноз погоди на сьогодні

Автор: РБК-Україна

Погода в Україні сьогодні, 29 березня, буде місцями сніговою та дощовою, вдень температура повітря підніметься до +12. Опади очікуються переважно на півночі, сході, в центрі та на півдні країни.

Про це свідчать дані українського Гідрометцентру.

Погода в регіонах

На заході України сьогодні переважно без опадів, вдень від +8 до +11, вночі від -1 до -3. На півночі вночі сніг з дощем, вдень невеликий дощ, денна температура від +8 до +11, нічна від +1 до +4.

В центральній частині теж опади, вдень від +9 до +12, вночі від +1 до +4. На сході без опадів тільки в Харківській області, вдень від +7 до +11, вночі від 0 до +3.

На півдні дощі, денна температура від +8 до +11, нічна від +1 до +4.

Погода у Києві

У столиці України хмарно, уночі очікується сніг і мокрий сніг, вдень пройде невеликий дощ. Вдень від +9 до +11, вночі від +2 до +4. Вітер північно-східний, 7-12 метрів на секунду.

Нагадаємо, за даними Гідрометцентру, в квітні 2021 року середньомісячна температура повітря в Україні очікується в межах +8 +11 - це в районі середніх багаторічних значень.

Також повідомлялося, що Київ знову потрапив до топу забруднених міст світу.

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