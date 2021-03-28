ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Карпатах зберігається загроза лавин, на Волині може затопити двори і дороги

Новость на русском → Київ, Неділя 28 березня 2021 09:15
У Карпатах зберігається загроза лавин, на Волині може затопити двори і дороги Фото: у Карпатах можуть зійти лавини (facebook com MNS GOV UA)
Автор: РБК-Україна

Погода в Україні 28 березня буде мінливою у залежності від регіону. Наприклад, в Карпатах зберігається загроза сходження лавин, а у Волинській області паводки можуть затопити двори і дороги.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що в зв'язку зі снігопадами та хуртовинами на високогір'ї Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Крім того, за даними українського Гідрометцентру, 28-29 березня при подальшому підвищенні рівня води у річці Стир можливе досягнення позначки затоплення комунальної дороги та господарських споруд, дворів в Маневицькому районі Волинської області (рівень небезпеки жовтий).

Нагадаємо, загалом погода в Україні 28 березня очікується теплою, але місцями випадуть опади. Стовпчики термометрів сягатимуть днем відміток від +10 до +15. При цьому на заході, півночі і в деяких південних регіонах очікуються дощі, викликані штормовим циклоном.

Вони заллють більшу частину країни, а сухо буде лише в Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях і в Криму.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Карпаты паводок Погода
NEWS
Україна перейшла на літній час
Україна перейшла на літній час
DAILY
План реваншу. На що розраховують Петро Порошенко і його команда
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна План реваншу. На що розраховують Петро Порошенко і його команда