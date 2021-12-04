ru ua
Сб, 04 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Карпатах відкрили пункти обігріву через сильний мороз та снігопади

Новость на русском →
Україна, Субота 04 грудня 2021 11:10
У Карпатах відкрили пункти обігріву через сильний мороз та снігопади Фото: У Карпатах відкрили пункти обігріву (mvs.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Рятувальники розгорнули мобільні пункти обігріву на чотирьох карпатських перевалах. Температура впала до -16 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

За даними міністерства, розгорнуті на перевалах:

  • Яблуницькому;
  • Буковецькому;
  • Кривопільському;
  • Вишківському.

"Люди можуть зігрітися та відпочити у теплих наметах, випити гарячого чаю, підзарядити мобільні телефони. Також тут розміщена техніка підвищеної прохідності, щоб, у разі необхідності, надати допомогу водіям", - зазначається в повідомленні.

Загалом для надання допомоги населенню у пунктах обігріву на карпатських перевалах залучено 4 одиниці техніки та 12 надзвичайників.

Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост повідомляє, що станом на ранок 4 грудня на г. Піп Іван Чорногірський ясно, вітер південно-західній 3-5 м/с. Температура повітря - 16 градусів морозу.

Нагадаємо, рятувальники попередили, що у Карпатах температура повітря опуститься до -15 градусів. Також очікується сильний сніг ІІ рівня небезпеки. У ДСНС просять мандрівників і місцевих жителів не ходити в гори.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
NEWS
Шість обстрілів на Донбасі: бойовики застосували артилерію поблизу Станиці Луганської
Шість обстрілів на Донбасі: бойовики застосували артилерію поблизу Станиці Луганської
DAILY
Гонка на виживання. Як США, Китай і Росія готуються до війн майбутнього
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Гонка на виживання. Як США, Китай і Росія готуються до війн майбутнього