Мокрий сніг та дощ майже всюди, а на півдні +11: прогноз погоди на завтра

Прогноз погоди в областях

Як прогнозують синоптики, завтра західні області засипатиме мокрий сніг, а на Закарпатті, крім мокрого снігу, варто чекати ще й дощ. Мокрий сніг з дощем завтра очікується у північних, центральних та Харківській областях. На півдні країни буде дощити, але без снігу. Лише у Луганській, Донецькій, Запорізькій областях та в Криму буде сухо.

Температура повітря вдень на заході, півночі та місцями на сході коливатиметься від +1 до +4 градусів, у центральних областях від +1 до +8 градусів. На півдні країни завтра прогнозують від +9 до +11 градусів. Вночі по Україні від -1 до +4.

Прогноз погоди у Києві

У Києві завтра синоптики прогнозують дощ, місцями сильний, з мокрим снігом. Температура повітря в місті буде коливатися вдень від +1 до +3, а вночі термометри покажуть від -1 до +1. Очікується південно-східний вітер, від 5 до 10 метрів на секунду.