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Мокрий сніг та дощ майже всюди, а на півдні +11: прогноз погоди на завтра

Автор: Дмитро Левицький

У понеділок, 6 грудня, у більшості областей України очікуються мокрий сніг та дощ. Сухо буде лише на сході країни, а у південних регіонах потепліє до +11 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Прогноз погоди в областях

Як прогнозують синоптики, завтра західні області засипатиме мокрий сніг, а на Закарпатті, крім мокрого снігу, варто чекати ще й дощ. Мокрий сніг з дощем завтра очікується у північних, центральних та Харківській областях. На півдні країни буде дощити, але без снігу. Лише у Луганській, Донецькій, Запорізькій областях та в Криму буде сухо.

Температура повітря вдень на заході, півночі та місцями на сході коливатиметься від +1 до +4 градусів, у центральних областях від +1 до +8 градусів. На півдні країни завтра прогнозують від +9 до +11 градусів. Вночі по Україні від -1 до +4.

Прогноз погоди у Києві

У Києві завтра синоптики прогнозують дощ, місцями сильний, з мокрим снігом. Температура повітря в місті буде коливатися вдень від +1 до +3, а вночі термометри покажуть від -1 до +1. Очікується південно-східний вітер, від 5 до 10 метрів на секунду.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про ожеледицю на дорогах України завтра.

Крім того, завтра вночі та вранці у низці областей очікується сильний туман.

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