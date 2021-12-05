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Синоптики попереджають про туман: де та коли чекати

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Україна, Неділя 05 грудня 2021 16:24
Синоптики попереджають про туман: де та коли чекати Фото: синоптики попередили про туман в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У понеділок вночі та вранці в Україні очікується сильний туман. Синоптики оголосили в регіонах жовтий рівень небезпечності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

В Українському гідрометцентрі прогнозують, що вночі та вранці 6 грудня сильний туман охопить південні та центральні області України.

Видимість буде обмеженою до 200-500 метрів. Через туман в цих областях оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.

Синоптики попереджають про туман: де та коли чекати

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що завтра Україну накриє мокрий сніг, тому на дорогах можлива ожеледиця.

Також синоптики повідомляли, що в Україну йде потепління, але з затяжним періодом дощів і снігопадів.

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