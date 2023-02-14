Киевлян предупреждают о штормовом ветре: ситуация на дорогах может ухудшиться

Синоптики 14 февраля предупредили жителей Киева о штормовом ветре, который продержится до конца суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"В ближайшее время с содержанием до конца суток 14 февраля порывы ветра 15-20 м/с. I уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении. Там предупредили, что такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Правила, которые необходимо соблюдать во время сильного ветра: плотно закрыть все окна и убрать с балконов предметы, которые могут выпасть;

держаться подальше от линии электропередач, крупных деревьев и рекламных конструкций;

не парковать автомобиль в местах, где на него может упасть что-то тяжелое;