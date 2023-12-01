RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Мокрый снег и дождь, но местами до +13: прогноз погоды на первый день зимы

Фото: синиптики дали прогноз погоды в Украине на первый день зимы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине 1 декабря будет со снегом, мокрым снегом и дождем. При этом в некоторых областях днем ожидается до +13 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, днем в большинстве областей ожидается снег и мокрый снег с переходом в дождь. На левобережье, Закарпатье и в Карпатах возможны сильные осадки.

На дорогах страны, кроме юга и востока, местами гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха днем на большей части территории от -2 до +3 градусов, а ночью от 0 до -5. На востоке днем +2 +7, а на юге до +8 +13 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня облачно, ожидается снег и мокрый снег. Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах.

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.

Столбики термометров день покажут в Киеве 0 +2 градуса, а ночью -1 -3 градуса.

Непогода в Украине

Напомним, в минувшие выходные южные, центральные и северные регионы Украины накрыла непогода, которая привела к обесточиванию тысяч населенных пунктов. Больше всего пострадала Одесская область.

Из-за непогоды школьники в части областей учились дистанционно, а полиция фиксировала рекордное количество ДТП.

По данным МВД, в результате непогоды в Украине погибли 12 человек. Еще 23 человека получили ранения, среди них два человека.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в УкраинеПогодаПогода в Киеве