Мокрый снег и дождь, но местами до +13: прогноз погоды на первый день зимы

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, днем в большинстве областей ожидается снег и мокрый снег с переходом в дождь. На левобережье, Закарпатье и в Карпатах возможны сильные осадки.

На дорогах страны, кроме юга и востока, местами гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха днем на большей части территории от -2 до +3 градусов, а ночью от 0 до -5. На востоке днем +2 +7, а на юге до +8 +13 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня облачно, ожидается снег и мокрый снег. Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах.

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.

Столбики термометров день покажут в Киеве 0 +2 градуса, а ночью -1 -3 градуса.

Непогода в Украине

Напомним, в минувшие выходные южные, центральные и северные регионы Украины накрыла непогода, которая привела к обесточиванию тысяч населенных пунктов. Больше всего пострадала Одесская область.

Из-за непогоды школьники в части областей учились дистанционно, а полиция фиксировала рекордное количество ДТП.

По данным МВД, в результате непогоды в Украине погибли 12 человек. Еще 23 человека получили ранения, среди них два человека.