Мокрый снег и дождь: какие области Украины сегодня накроют осадки

Погода в Украине сегодня, 17 ноября, будет с дождем, местами ожидается мокрый снег. Также синоптики прогнозируют похолодание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, в течение дня в западных, восточных и северо-восточных областях дождь, а местами возможен мокрый снег. На западе ожидаются сильные осадки. На остальной территории страны без существенных осадков.

Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха днем будет от 0 до +5 градусов. На юге и на Закарпатье прогнозируется +4 +9 градусов, а в Одесской области до +13.

Ночью столбики термометров покажут в Украине от +3 до -2 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня облачно с прояснениями, но без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.

Столбики термометров днем покажут +2 +4 градуса, а ночью около нуля.

В Украину идет зима

Синоптик Наталья Диденко предупреждает, что с 19 по 23 ноября в Украину придет похолодание. Местами температура может опуститься до -14 градусов.

По ее прогнозам, в период похолодания высока вероятность снега во многих областях Украины.