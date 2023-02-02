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МОК еще не принял решение об участии россиян в Олимпийских играх-2024

Фото: МОК еще не принял решение об участии россиян в Олимпийских играх-2024 (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Решение об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх-2024 в Париже еще не принято, обсуждается вопрос их участия в соревнованиях в Азии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Международного олимпийского комитета.

Решение об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже пока не принято. Речь идет об их участии в международных соревнованиях в Азии в предстоящем летнем сезоне. Ни в одном из опубликованных МОК документов вы не найдете упоминания об Олимпийских играх в Париже для спортсменов с российским или белорусским паспортом", - говорится в сообщении.

Напомним, Международный олимпийский комитет призвал допустить представителей РФ и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе при условии, что они не были замечены в активной поддержке войны в Украине.

Кроме того, президент МОК Томас Бах заявил, что хочет, чтобы спортсмены из России и Беларуси смогли принять участие в Играх в Париже, даже если российская война против Украины будет продолжаться. Президент Франции Эммануэль Макрон также считает, что россияне и белорусы примут участие в Олимпиаде-2024 в Париже.

Также мы сообщали, что организаторы Олимпиады в Париже подтвердили допуск россиян и белорусов к участию.

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