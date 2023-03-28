МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям российских спортсменов

Исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать к соревнованиям россиян и белорусов, которые не поддерживают войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию по итогам заседания Исполкома МОК.

Как сообщается, такое решение касается только индивидуальных видов спорта. Команды из России и Беларуси не могут рассматриваться как участники международных соревнований.

Рекомендации будут переданы международным спортивным федерациям. Они будут самостоятельно принимать решения - допускать россиян или нет.

Глава МОК Томас Бах отметил, что наложенные ранее санкции остаются в силе. Под запретом остаются российские и белорусские флаги и гимны, чиновникам этих стран запрещено быть на международных соревнованиях. Также остается действующим запрет на проведение международных турниров в России и Беларуси.