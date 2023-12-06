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МОК огласил вердикт об участии в Олимпийских играх спортсменов из РФ и Беларуси

Фото: МОК объявил вердикт об участии в Олимпиаде спортсменов из РФ и Беларуси (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Международный Олимпийский комитет (МОК) продлил разрешение на допуск спортсменов из Российской Федерации и Беларуси для участия в соревнованиях под нейтральным флагом. Решение было принято в ходе 12-го саммита Комитета в Лозанне (Швейцария), который прошел 5 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Комитета Олимпийских игр.

В ходе встречи был затронут вопрос участия спортсменов из России и Беларуси в будущих Олимпийских соревнованиях. На саммите было заявлено, что, несмотря на отстранение Олимпийского комитета России (ОКР), МОК не изменил своих рекомендаций касательно участия индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN) в нынешних сложных условиях.

Было отмечено, что такая защита прав отдельных спортсменов на участие в соревнованиях, несмотря на приостановление деятельности их Национального олимпийского комитета (НОК), является устоявшейся практикой, которая уважает права человека, и была реализована в ряде приостановленных НОК в течение прошлых Олимпийских играх.

На саммите напомнили, что деятельность ОКР пришлось приостановить из-за одностороннего решения о включении в его состав региональных спортивных организаций, подчиненных НОК Украины, что является нарушением Олимпийской хартии, поскольку нарушает территориальную целостность НОК Украины.

В МОК также отметили, что участие в Олимпийских играх спортсменов под нейтральным флагом может осуществляться только при существующих строгих условиях - они должны будут соответствовать всем критериям приемлемости, применимым к любому олимпийскому спортсмену.

Политизация спорта недопустима

Участники саммита также отметили, что вопреки Резолюции ООН о перемирии (A/RES/78/10) российское правительство согласно указу президента Владимира Путина намерено организовать в России явно политически мотивированные спортивные мероприятия.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило решительный протест таким событиям с антидопинговой точки зрения. Саммит подтвердил, что Россия не может проводить на своей территории никаких крупных соревнований из-за системного применения допинга на зимних Олимпийских играх в Сочи 2014 года, а позже по причине манипулирования антидопинговыми данными.

Председатель Комиссии атлетов МОК решительно поддержал позицию WADA.

Бойкот Олимпиады-2024 в Париже

Не исключено, что Украина может бойкотировать летние Олимпийские игры в Париже в случае допуска на них спортсменов из России и Беларуси. Украина и еще 34 государства сформировали коалицию, готовую объявить бойкот на случай такого решения МОК.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах поддерживает допуск россиян и белорусов к Олимпиаде.

Окончательное решение об участии российских и белорусских атлетов на Олимпиаде-2024 в Париже будет принято в марте 2024 года.

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