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У Луцьку на вихідних пройде нарада з приводу мігрантів. З міністрами і послами

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Луцьк, П'ятниця 12 листопада 2021 00:37
У Луцьку на вихідних пройде нарада з приводу мігрантів. З міністрами і послами Фото: Секретар РНБО Олексій Данилов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Полисученко

У Луцьку на вихідних пройде нарада з приводу ситуації з мігрантами. На ній будуть присутні кілька міністрів, а також посли європейських країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір ток-шоу "Право на владу".

"За нашими розвідданими, на території Білорусі вже знаходиться 15 000 мігрантів. У нас відбулися дві великі наради, потім був звіт президенту", - заявив Секретар РНБО Олексій Данилов.

Він повідомив, що в неділю, 14 листопада, запланована нарада з питань мігрантів у Луцьку.

"Братимуть участь щонайменше 3 міністри, ми на нараду запрошуємо послів Польщі та Литви. Будемо обговорювати, як відповідати на ці виклики", - додав Данилов.

Раніше ми писали, що Німеччина і Литва виступили за посилення санкцій проти Білорусі через мігрантів.

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Білорусь Олексій Данілов
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