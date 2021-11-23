В Індії можуть заборонити біткоіни і ввести національну криптовалюту

До парламенту Індії внесли законопроєкт про заборону всіх приватних криптовалют і створення національної цифрової валюти. Очікується, що документ розглянуть протягом зимової сесії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NDTV .

Законопроєкт про криптовалюту і регулювання національної цифрової валюти входить в число 26 нових законодавчих ініціатив індійського уряду.

"Створити сприятливу основу для створення офіційної цифрової валюти, яка буде випущена Резервним банком Індії", - наводить видання витяг з Рішення уряду.

Відзначається, що законопроєкт спрямований на заборону всіх приватних криптовалют в Індії. При цьому він допускає деякі винятки для просування технологій, що лежать в основі і використання цифрових валют.

Як зазначає видання, цей законопроєкт з'явився через тиждень після дискусії в парламенті про криптовалюти. Відзначається, що парламентарії прийшли до висновку, що зупинити цифрові валюти не можна, але їх необхідно регулювати.