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В Індії можуть заборонити біткоіни і ввести національну криптовалюту

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Нью-Делі, Вівторок 23 листопада 2021 18:08
В Індії можуть заборонити біткоіни і ввести національну криптовалюту Фото: в Індії можуть заборонити приватні криптовалюти(Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

До парламенту Індії внесли законопроєкт про заборону всіх приватних криптовалют і створення національної цифрової валюти. Очікується, що документ розглянуть протягом зимової сесії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NDTV.

Законопроєкт про криптовалюту і регулювання національної цифрової валюти входить в число 26 нових законодавчих ініціатив індійського уряду.

"Створити сприятливу основу для створення офіційної цифрової валюти, яка буде випущена Резервним банком Індії", - наводить видання витяг з Рішення уряду.

Відзначається, що законопроєкт спрямований на заборону всіх приватних криптовалют в Індії. При цьому він допускає деякі винятки для просування технологій, що лежать в основі і використання цифрових валют.

Як зазначає видання, цей законопроєкт з'явився через тиждень після дискусії в парламенті про криптовалюти. Відзначається, що парламентарії прийшли до висновку, що зупинити цифрові валюти не можна, але їх необхідно регулювати.

Нагадаємо, на початку листопада в Україні представили нову національну криптовалютну біржу Qmall.

Детальніше про поточну ситуацію на крипторинку, легалізацію цифрових валют в Україні і про те, як держава оцифровує країну - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Індія Біткоін
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