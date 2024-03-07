Могло быть хуже. В Минагро прокомментировали решение евродепутатов по торговле с Украиной

В Министерстве агрополитики удовлетворены решением профильного комитета Европарламента о продлении льготных условий (автономные торговые меры) с возможностью ограничений на импорт из Украины сахара, птицы и яиц.

"В нынешней ситуации это, конечно, довольно неплохое решение. Раньше было отрицательное для нас решение аграрного комитета - предлагалось определить референтный период (для установления максимального беспошлинного объема импорта - ред.) не за 2022-2023 годы, а за 2021-2022, когда у нас действовали квоты. Но это решение носило рекомендательный характер", - сказал Дмитрасевич.

Как отметил замминистра, максимальные объемы товаров, которые можно будет поставлять с июня без ограничений в ЕС, пока точно назвать сложно, поскольку нет еще четкого механизма определения от ЕС.

Но, по словам Дмитрасевича, учитывая объемы торговли в 2022 и 2023 году, ожидается, что без пошлин можно будет поставлять в ЕС около 300 тысяч тонн сахара, 150 тысяч тонн птицы и 46 тысяч тонн яиц.

В перспективе, отметил замминистра, следует внести изменения в соглашение о свободной торговле Украины с ЕС, чтобы ежегодно не продлевать автономные торговые меры.

"Украина нуждается в более долгосрочном решении, чтобы каждый раз не договариваться об АТМ на год. Правительство Украины будет предлагать изменения (в соглашение об ассоциации - ред.) относительно свободной торговли, которые будут действовать до момента вступления Украины в ЕС", - добавил Дмитрасевич.

Он убежден, что условия, действующие сейчас по АТМ, должны быть включены в торговую часть соглашения об ассоциации для действия на постоянной основе.

Что предшествовало

Напомним, ранее комитет Европарламента предложил продлить торговые льготы для Украины, но с рядом ограничений.

В частности, предусмотрено чрезвычайное ограничение для особо чувствительной сельскохозяйственной продукции, а именно мяса птицы, яиц и сахара.

Сегодня депутаты комитета по вопросам международной торговли Европарламента одобрили предложение о продлении временной приостановки импортной пошлины и квот на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС еще на год. Таким образом приостановление продлится с 6 июня 2024 года по 5 июня 2025 года.