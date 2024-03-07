Могло бути гіршим. У Мінагро прокоментували рішення євродепутатів про торгівлю з Україною

У Міністерстві агрополітики задоволені рішенням профільного комітету Європарламенту про продовження пільгових умов (автономні торговельні заходи) з можливістю обмежень на імпорт з України цукру, птиці та яєць.

"У нинішній ситуації це, звичайно, досить непогане рішення. Раніше було негативне для нас рішення аграрного комітету - пропонувалося визначити референтний період (для встановлення максимального безмитного обсягу імпорту - ред.) не за 2022-2023 роки, а за 2021-2022, коли в нас діяли квоти. Але це рішення мало рекомендаційний характер", - сказав Дмитрасевич.

Як зазначив заступник міністра, максимальні обсяги товарів, які можна буде постачати з червня без обмежень до ЄС, поки що точно назвати складно, оскільки ще немає чіткого механізму визначення від ЄС.

Але, за словами Дмитрасевича, з огляду на обсяги торгівлі у 2022 та 2023 році очікується, що без мит можна буде постачати до ЄС близько 300 тисяч тонн цукру, 150 тисяч тонн птиці та 46 тисяч тонн яєць.

У перспективі, зазначив заступник міністра, потрібно внести зміни до угоди про вільну торгівлю України з ЄС, щоби щороку не продовжувати автономні торговельні заходи.

"Україна потребує більш довгострокового рішення, щоб щоразу не домовлятися про АТМ на рік. Уряд України пропонуватиме зміни (до угоди про асоціацію - ред.) щодо вільної торгівлі, які діятимуть до моменту вступу України до ЄС", - додав Дмитрасевич.

Він переконаний, що умови, які зараз діють тимчасово за АТМ, повинні бути включені до торгової частини угоди про асоціацію для дії на постійній основі.

Що передувало

Нагадаємо, раніше комітет Європарламенту запропонував продовжити торговельні пільги для України, але з низкою обмежень.

Зокрема, було передбачено надзвичайне обмеження для особливо чутливої сільськогосподарської продукції, а саме м'яса птиці, яєць та цукру.

Сьогодні депутати комітету з питань міжнародної торгівлі Європарламенту схвалили пропозицію щодо продовження тимчасового призупинення імпортного мита і квот на експорт української сільськогосподарської продукції до ЄС ще на рік. Таким чином призупинення триватиме з 6 червня 2024 року по 5 червня 2025 року.