"Могли избежать": в США назвали причины гибели направлявшегося к "Титанику" батискафа

В финальном отчете Береговой охраны США отмечается, что компания OceanGate, подводный аппарат которой "Титан" в 2023 году взорвался во время погружения к обломкам "Титаника", систематически запугивала сотрудников увольнением, а также унижала их за сомнения в безопасности погружений.

Такая внутренняя атмосфера привела к тому, что мнения экспертов игнорировались, а важные данные о рисках сознательно фальсифицировались.

В отчете отмечается, что компания целенаправленно прикрывала критические недостатки, чтобы сохранить имидж и избежать внешних проверок.

Аналитики охарактеризовали ситуацию как "токсичную культуру безопасности", где между официальными протоколами и фактической практикой существовали глубокие расхождения.

Также установлено, что перед запуском "Титана", не было должным образом проведено его проектирование, сертификация, техобслуживание и испытания. В отчете отмечается, что трагедии и гибели пяти человек можно было избежать, если бы эти процедуры были соблюдены.

Отдельно в документе отмечается, что зимой 2023 года из-за финансовых трудностей OceanGate, подводный аппарат хранили под открытым небом и без защиты. Специалисты предполагают, что пребывание на морозе могло привести к разрушению целостности корпуса батискафа.

Во время трагедии на борту находился исполнительный директор компании OceanGate Стоктон Раш. По мнению следователей, он виновен в халатности, которая привела к смерти других людей.

В отчете отмечается, что если бы Раш выжил, ему могли бы предъявить уголовные обвинения.