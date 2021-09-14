Могли спричинити аварії поїздів: СБУ викрила корупційну схему в "Укрзалізниці"

Служба безпеки України (СБУ) заявила про викриття масштабної корупційної схеми в "Укрзалізниці". Зловмисники привласнили гроші на постачанні неякісних запчастин для залізничних колій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ .

Слідчі встановили, що представники однієї з філій УЗ налагодили корупційну схему одержання грошей на закупівлі продукції для ремонту транспортних сполучень. Для реалізації оборудки вони залучили столичну комерційну структуру.

Представники приватної компанії впродовж 2020-2021 років здійснили поставку держпідприємству партії гумових прокладок для рейкових колій.

Проте постачання відповідної продукції вони здійснювали в обхід встановленої процедури і без належного контролю якості товару. Таким чином, вони порушили технологію виробництва запчастин через заміну складних хімічних компонентів на більш дешеві матеріали, і реалізували комплектуючі за цінами високоякісної продукції.

Для цього учасники оборудки вносили недостовірні відомості до звітної документації. Одержану "різницю" ділки виводили у тінь.

Під час обшуків у приміщеннях регіональної філії держпідприємства та приватної компанії правоохоронці виявили:

фінансові документи із доказами протиправної діяльності;

ймовірно підроблені документи контролю якості та використання придбаних запчастин.

Наразі відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Фото: СБУ викрила корупційну схему на УЗ (ssu.gov.ua)