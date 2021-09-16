У Карпатах стався вибух під час розпалювання багаття: загинули двоє людей
Фото: у Карпатах стався вибух (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Карпатах стався вибух під час розпалювання багаття. В результаті загинули дві людини.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Вчора ввечері на полонині "Під Берди" поблизу с. Вороненка відпочивали 12 туристів, з них двоє - діти.
Вони розпалювали багаття, під час чого стався вибух невстановленого походження. Внаслідок загинули 2 особи, 3 особи травмовано та 1 особа отримала контузію.
Сьогодні зранку травмованих осіб транспортовано до підніжжя гори, передано медичним працівникам та госпіталізовано.
Для пошуку та транспортування постраждалих від ДСНС залучалося 30 осіб та 6 одиниць техніки.