Могилянка и WhiteBIT представили NFT-коллекцию в честь 408-летия академии

Национальному университету "Киево-Могилянская академия" (НаУКМА) в этом году исполняется 408 лет. Вместе с криптовалютной биржей WhiteBIT Могилянка запускает уникальную NFT-коллекцию с изображениями любимых традиций студентов и символов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение WhiteBIT .

Коллекция доступна зрителям и коллекционерам на платформе OpenSea с 13 октября 2023 года.

NFT-коллекция будет содержать восемь уникальных невзаимозаменяемых токенов, которые в том числе отразят проекты и достижения, которые стали возможны благодаря совместной работе WhiteBIT и Могилянки.

В частности, при поддержке WhiteBIT академия реконструирует корпус ИТ-факультета в историческом центре Киева. После завершения реконструкции корпус "Братские кельи" будут служить современным образовательным пространством для будущих ИТ-специалистов.

Напомним, WhiteBIT – одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины, основанная в 2018 году. На бирже представлено более 350+ торговых пар, 270+ активов и 10+ государственных валют.

Также WhiteBIT вместе с Национальным университетом Киево-Могилянская академия и Министерством цифровой трансформации создает образовательные продукты о блокчейн технологии, является партнером Национальной сборной команды Украины по футболу, футбольных клубов Барселона и Трабзонспор, Lifecell и киберспортивной платформы FACEIT.