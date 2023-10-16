Могилянка та WhiteBIT презентували NFT-колекцію на честь 408-річчя академії

Національному університету "Києво-Могилянська академія" (НаУКМА) цього року виповнюється 408 років. Разом із криптовалютною біржею WhiteBIT Могилянка запускає унікальну NFT-колекцію з зображеннями найулюбленіших традицій студентів і символів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення WhiteBIT .

Колекція доступна для глядачів і колекціонерів на платформі OpenSea з 13 жовтня 2023 року.

NFT-колекція міститиме вісім унікальних невзаємозамінних токенів, які в тому числі відобразять проекти та досягнення, що стали можливими завдяки спільній роботі WhiteBIT і Могилянки.

Зокрема, за підтримки WhiteBIT академія реконструює корпус ІТ-факультету в історичному центрі Києва. Після завершення реконструкції корпус "Братські келії" слугуватимуть у якості сучасного освітнього простору для майбутніх ІТ-фахівців.

Нагадаємо, WhiteBIT - одна з найбільших європейських централізованих криптобірж родом з України, заснована у 2018 році. На біржі представлено понад 350+ торгових пар, 270+ активів та 10+ державних валют.

Також WhiteBIT разом з Національним університетом "Києво-Могилянська академія" та Міністерством цифрової трансформації створює освітні продукти про блокчейн технології, є партнером Національної збірної команди України з футболу, футбольних клубів "Барселона" та "Трабзонспор", Lifecell та кіберспортивної платформи FACEIT.