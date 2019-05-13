Могеріні: ЄС застеріг США від військової ескалації відносин з Іраном

Глава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні прокоментувала підсумки переговорів з міністрами закордонних справ Британії, Франції та Німеччини, а також держсекретарем США Майком Помпео, в ході яких обговорювалася ситуація з Іраном. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Ради ЄС.

За словами Могеріні, ЄС завжди закликає до діалогу і дипломатичних дій, особливо, коли зростає напруга.

"Помпео ясно почув сьогодні від нас, від мене та інших міністрів, що ми живемо в делікатний момент, коли найбільш підходящим і відповідальним підходом має бути максимальна стриманість та недопущення будь-якої ескалації, в тому числі військової", - заявила вона.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що іранський генерал пригрозив США "ударом в голову". За словами командувача Корпусу вартових ісламської революції бригадного генерала Хосейна Саламі, якщо Вашингтон піде на силові заходи проти Тегерана, то іранські війська будуть змушені нанести "удар в голову".

Нагадаємо, що США направлять на Близький Схід систему. У Перській затоці до ударної групи авіаносця США Abraham Lincoln відправлять корабель USS Arlington з амфібіями і літаками на борту, а також на базу в Катарі були доставлені бомбардувальники B-52.