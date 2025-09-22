ua en ru
Модный "лук" Леси Никитюк для прогулки с сыном: классика и спорт в одном образе

Понедельник 22 сентября 2025 14:55
Модный "лук" Леси Никитюк для прогулки с сыном: классика и спорт в одном образе Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Катерина Собкова

Телеведущая Леся Никитюк, которая 3 месяца назад впервые стала мамой, показала в сети стильный образ для прогулки с сыном.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ее Stories в Instagram.

Какой образ выбрала Никитюк

На фото Леся Никитюк демонстрирует стильный и элегантный образ для городской прогулки, который идеально подходит для теплой погоды. Этот аутфит сочетает в себе классические элементы с современными трендами.

Образ выполнен в стиле smart casual с элементами классического костюма. Он выглядит одновременно деловым и непринужденным, что делает его универсальным для разных событий.

Цветовая гамма

Основная палитра - серая, базовая и актуальная. Серый цвет придает образу сдержанности, элегантности и легко сочетается с другими цветами. В данном случае серый костюм гармонично контрастирует с белым топом.

Костюм-двойка

Леся выбрала костюм, который состоит из пиджака интересного кроя и мини-юбки. Объемные подплечники пиджака придают образу структурированности и отсылают к трендам 80-х.

Топ

Под пиджаком - простой белый топ, который служит легким и свежим акцентом.

Обувь

Дополняют образ бело-черные кеды с раздвоенным носком под названием Tabi boots, которые придают ему современный и модный вид. Этот элемент вносит в классический образ спортивный, динамичный акцент и делает его более удобным для прогулки.

Очки

Лук дополняют стильные солнцезащитные очки, придающие ему завершенность.

Этот образ показывает, как можно сочетать строгие классические вещи со спортивной обувью для создания современного и комфортного образа. Леся Никитюк удачно комбинирует комфорт и стиль, что делает ее образ идеальным для повседневной жизни.

Модный &quot;лук&quot; Леси Никитюк для прогулки с сыном: классика и спорт в одном образеЛеся Никитюк показала модный образ (скриншот)

Почему этот образ подходит для прогулки с коляской

Леся Никитюк только три месяца назад впервые стала мамой, и ее выбор одежды для прогулки с сыном показывает, как можно сочетать стиль и комфорт в повседневной жизни молодой мамы.

Образ в стиле smart casual с элементами классики создан так, чтобы обеспечить максимальное удобство и свободу движений, что особенно важно при уходе за ребенком.

Выбор пиджака и мини-юбки позволяет выглядеть элегантно, но при этом не ограничивать движения. Легкий белый топ подчеркивает свежесть и воздушность лука.

Особого внимания заслуживает обувь - массивные кеды с раздвоенным носком не только придают модный акцент, но и обеспечивают комфорт и устойчивость при ходьбе, что актуально во время длительных прогулок с малышом.

Кроме того, этот образ легко адаптируется под разные погодные условия - при необходимости можно добавить легкий плащ или кардиган, что сделает лук еще более практичным.

Сочетание классических и спортивных элементов дает Никитюк возможность выглядеть стильно, не жертвуя удобством, что особенно важно в новом этапе жизни.

Леся Никитюк Модные тренды Стиль жизни Тренды
Новости
