Моди приглашен на встречу с Трампом на следующей неделе, - Bloomberg

Издание пишет, что ранее в январе Трамп тоже объявлял, что примет у себя индийского премьера.

"У меня был с ним долгий разговор сегодня утром, он приедет в Белый дом в следующем месяце, возможно, в феврале", - сказал Трамп журналистам.

Сейчас же источник Bloomberg из Овального кабинета подтвердил, что встреча состоится на следующей неделе.

В МИД Индии тем временем отказались комментировать встречу. Однако на прошлой неделе пресс-секретарь министерства Рандхир Джайсвал заявил, что "обе стороны работают над скорым визитом премьер-министра в США для дальнейшего углубления" своего партнерства.

И хоть во время первого президентского срока Трампа, у двух лидеров были теплые отношения, но связи между их странами стали напряженными.

Так, в конце прошлого года Министерство юстиции США объявило об обвинениях во взяточничестве против индийского магната и союзника Моди - Гаутама Адани. Также администрация ныне экс-президента Джо Байдена обвинила индийского чиновника в попытке организовать сорванный заговор с целью убийства американского гражданина в Нью-Йорке.

Однако в последние недели Моди предпринял лаги, чтобы предотвратить любые столкновения между США и индиец по торговым вопросам, быстро пойдя на ряд уступок Белому дому.

Из последних событий, в субботу правительство Моди представило первую в истории перестройку своего тарифного режима, которая включала масштабное сокращение пошлин на импорт от текстиля до мотоциклов. Это следует за обещанием Нью-Дели принять тысячи нелегальных мигрантов и сохранить доллар в качестве своей торговой валюты.

Bloomberg добавило, что Моди будет среди первых иностранных лидеров, которые посетят вернувшегося президента США.