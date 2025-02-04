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Моди приглашен на встречу с Трампом на следующей неделе, - Bloomberg

Вторник 04 февраля 2025 08:00
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Моди приглашен на встречу с Трампом на следующей неделе, - Bloomberg Фото: Нарендра Моди (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Премьер-министра Индии Нарендра Моди пригласили на встречу с президентом США Дональдом Трампом на следующей неделе. Они должны будут встретиться в Вашингтоне, непосредственно в Белом доме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Издание пишет, что ранее в январе Трамп тоже объявлял, что примет у себя индийского премьера.

"У меня был с ним долгий разговор сегодня утром, он приедет в Белый дом в следующем месяце, возможно, в феврале", - сказал Трамп журналистам.

Сейчас же источник Bloomberg из Овального кабинета подтвердил, что встреча состоится на следующей неделе.

В МИД Индии тем временем отказались комментировать встречу. Однако на прошлой неделе пресс-секретарь министерства Рандхир Джайсвал заявил, что "обе стороны работают над скорым визитом премьер-министра в США для дальнейшего углубления" своего партнерства.

И хоть во время первого президентского срока Трампа, у двух лидеров были теплые отношения, но связи между их странами стали напряженными.

Так, в конце прошлого года Министерство юстиции США объявило об обвинениях во взяточничестве против индийского магната и союзника Моди - Гаутама Адани. Также администрация ныне экс-президента Джо Байдена обвинила индийского чиновника в попытке организовать сорванный заговор с целью убийства американского гражданина в Нью-Йорке.

Однако в последние недели Моди предпринял лаги, чтобы предотвратить любые столкновения между США и индиец по торговым вопросам, быстро пойдя на ряд уступок Белому дому.

Из последних событий, в субботу правительство Моди представило первую в истории перестройку своего тарифного режима, которая включала масштабное сокращение пошлин на импорт от текстиля до мотоциклов. Это следует за обещанием Нью-Дели принять тысячи нелегальных мигрантов и сохранить доллар в качестве своей торговой валюты.

Bloomberg добавило, что Моди будет среди первых иностранных лидеров, которые посетят вернувшегося президента США.

Кто первый встретится с Трампом

Напомним, что первым, кто встретиться с Дональдом Трампом частности - будет премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Их встреча ожидается уже сегодня.

Перед вылетом в Вашингтон Нетаньяху анонсировал, что обсудит с Трампом победу над ХАМАС, освобождение всех израильских заложников, противодействие Ирану, расширение дипломатических отношений с арабскими странами и не только.

Ранее РБК-Украина сообщало, что недавно в СМИ появилась информация о том, что Трамп перед встречей с Нетаньяху посмотрит документальный фильм о зверствах ХАМАС, совершенных 7 октября 2023 года.

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