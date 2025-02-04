Моди приглашен на встречу с Трампом на следующей неделе, - Bloomberg
Премьер-министра Индии Нарендра Моди пригласили на встречу с президентом США Дональдом Трампом на следующей неделе. Они должны будут встретиться в Вашингтоне, непосредственно в Белом доме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Издание пишет, что ранее в январе Трамп тоже объявлял, что примет у себя индийского премьера.
"У меня был с ним долгий разговор сегодня утром, он приедет в Белый дом в следующем месяце, возможно, в феврале", - сказал Трамп журналистам.
Сейчас же источник Bloomberg из Овального кабинета подтвердил, что встреча состоится на следующей неделе.
В МИД Индии тем временем отказались комментировать встречу. Однако на прошлой неделе пресс-секретарь министерства Рандхир Джайсвал заявил, что "обе стороны работают над скорым визитом премьер-министра в США для дальнейшего углубления" своего партнерства.
И хоть во время первого президентского срока Трампа, у двух лидеров были теплые отношения, но связи между их странами стали напряженными.
Так, в конце прошлого года Министерство юстиции США объявило об обвинениях во взяточничестве против индийского магната и союзника Моди - Гаутама Адани. Также администрация ныне экс-президента Джо Байдена обвинила индийского чиновника в попытке организовать сорванный заговор с целью убийства американского гражданина в Нью-Йорке.
Однако в последние недели Моди предпринял лаги, чтобы предотвратить любые столкновения между США и индиец по торговым вопросам, быстро пойдя на ряд уступок Белому дому.
Из последних событий, в субботу правительство Моди представило первую в истории перестройку своего тарифного режима, которая включала масштабное сокращение пошлин на импорт от текстиля до мотоциклов. Это следует за обещанием Нью-Дели принять тысячи нелегальных мигрантов и сохранить доллар в качестве своей торговой валюты.
Bloomberg добавило, что Моди будет среди первых иностранных лидеров, которые посетят вернувшегося президента США.
Кто первый встретится с Трампом
Напомним, что первым, кто встретиться с Дональдом Трампом частности - будет премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Их встреча ожидается уже сегодня.
Перед вылетом в Вашингтон Нетаньяху анонсировал, что обсудит с Трампом победу над ХАМАС, освобождение всех израильских заложников, противодействие Ирану, расширение дипломатических отношений с арабскими странами и не только.
Ранее РБК-Украина сообщало, что недавно в СМИ появилась информация о том, что Трамп перед встречей с Нетаньяху посмотрит документальный фильм о зверствах ХАМАС, совершенных 7 октября 2023 года.
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