Моди отреагировал на новость об "атаке" на резиденцию Путина

Фото: российский диктатор Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Индия выразила глубокую обеспокоенность сообщениями о якобы атаке на резиденцию российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министр Индии Нарендра Моди в соцсети Х.

"Глубоко обеспокоен сообщениями об атаке на резиденцию президента Российской Федерации", - написал Моди.

Он заявил, что текущие дипломатические усилия остаются самым эффективным путем к прекращению боевых действий и установлению мира.

Моди призвал все заинтересованные стороны сосредоточиться на дипломатическом процессе и избегать действий, которые могут его осложнить.

 

Что предшествовало

Напомним, вчера министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Киев якобы совершил атаку беспилотниками на госрезиденцию Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря, имея в виду резиденцию в Валдае.

По словам Лаврова, российские войска уничтожили 91 беспилотник ВСУ.

"Объекты и время ответного удара РФ после атаки на госрезиденцию Путина определены", - сказал он.

При этом российское Минобороны сообщало о "перехваченных 89 + 23 БпЛА по всем областям, из них 41 - над Новгородской областью".

Таким образом, судьба около 50 дронов остается неизвестной, если они вообще были.

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг обвинения России относительно "атаки" на резиденцию Путина и предупредил, что такие заявления могут быть подготовкой к новым ударам по Украине.

К слову, президент США Дональд Трамп заявил, что Путин сообщил ему об атаке, которая якобы была направлена на одну из его резиденций. Он назвал этот шаг "нехорошим".

РБК-Украина собрало все известное о якобы "атаке" на резиденцию Путина, реакцию Украины, позицию украинского МИД и разногласия в заявлениях российских властей

