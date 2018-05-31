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У модернізацію української інфраструктури залучать 90 млрд гривень, - Кабмін

НовиниЕкономіка    31.05.2018 - 11:48
Фото: Володимир Кістіон (УНІАН)
Фото: Володимир Кістіон (УНІАН)

Планується реалізувати 46 проектів розвитку морських портів

Близько 90 млрд гривень буде залучено в цьому році в модернізацію української інфраструктури, які підуть на інвестиції в дороги, залізниці, аеропорти і звісно ж українські порти. Про це під час відкриття Ukrainian ports forum - 2018 повідомив віце-прем'єр-міністр України Володимир Кістіон, передає Урядовий портал.

Зокрема, за його словами, морські порти України відіграють ключову роль у розвитку української економіки і забезпечують до 45% експортно-імпортних операцій зовнішньої торгівлі України. Загальний дохід, сформований ринком послуг у морських портах України, за даними останньої звітності, склав 1,7 млрд доларів, що дорівнює 2% ВВП країни.

"Хочу відзначити особливу роль портів в енергетичній безпеці України. У період штучно створеної вугільної блокади на Донбасі, в лютому 2017 року, ефективна робота морських портів допомогла не тільки утримати стабільну роботу енергосистеми України, а ще і накопичити достатньо енергетичного вугілля для стабільного проходження осінньо-зимового періоду", - зазначив Кістіон.

Також він повідомив, що до 2030 року планується реалізувати 46 проектів розвитку морських портів із залученням інвесторів, сукупна вартість яких становить майже 44 млрд гривень.

Велика частина проектів передбачає реконструкцію та будівництво нових перевантажувальних потужностей, включаючи будівництво нових причалів і тилових комплексів.

"Це дасть можливість створити додатково близько 5 тисяч робочих місць, забезпечити пропускну потужність на рівні 157 млн тонн вантажу», - уточнив він.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, Європейський інвестиційний банк підтвердив намір надати Україні 211 млн євро на підвищення безпеки автомобільних доріг і модернізацію енергосистеми.

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Теги публікації: Кабінет Міністрів України, Інвестиції, порт  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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