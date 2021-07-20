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Фонд енергоефективності є прикладом системної підтримки ОСББ мерією, - Філатов

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Дніпро, Вівторок 20 липня 2021 16:41
Фонд енергоефективності є прикладом системної підтримки ОСББ мерією, - Філатов Фото: мер Дніпра Борис Філатов (пресслужба)
Автор: Наталія Гурковська

Дніпро засновує нову програму, яка компенсуватиме фактично половину вартості масштабних ремонтів у будинках ОСББ, що беруть участь в ініціативі Фонду енергоефективності "Енергодім".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міськради Дніпра.

Це продовження чинної муніципальної програми співфінансування – коли мерія дофінансовує 75 % робіт у будинках співвласників. Так ОСББ зможуть проводити не лише часткові, а й капітальні ремонти.

Борис Філатов підкреслив, що питання, пов’язані з енергоефективністю, залишаються пріоритетом для міської влади.

"Протягом обох каденцій ми надаємо велику підтримку ОСББ. Робитимемо це надалі. Коли ми йдемо шляхом енергоефективності, люди зможуть платити менше. Тому подібні програми ми підтримуватимемо. У наявних історичних умовах це - єдиний шлях, яким треба йти", - сказав він.

Одним із прикладів цієї стратегії мер назвав підписання меморандуму з Фондом енергоефективності, яке відбулося 20 липня. Дніпро став одним із небагатьох українських міст-мільйонників, які уклали таку домовленість.

Долучитися до нової муніципальної програми наразі можуть лише ОСББ. Мерія надасть учасникам грант з міського бюджету в розмірі 30 % від вартості проєкту. Також буде створено так званий револьверний фонд. Він надаватиме поворотну фінансову допомогу ОСББ для участі в "Енергодомі". Це ще 20% від вартості проєкту. Співвласники повертатимуть кошти протягом кількох років. Далі ці гроші виділятимуть іншим ОСББ.

"Підписання меморандуму свідчить про те, що ми дійсно починаємо активну фазу співпраці в підтримці ОСББ в реалізації їхніх енергоефективних проєктів. Нам дуже приємно, що міська рада вже на фінішній стадії розробки програми та передбачення бюджету для компенсації", - прокоментувала директор Фонду енергоефективності Юлія Головатюк-Унгуряну.

У профільному управлінні мерії Дніпра вже є низка звернень на участь від ОСББ. Ремонти розпочнуться наступного року. Нині триває підготовка до енергоаудиту будинків.

Додаткову інформацію можна отримати в управлінні з питань самоорганізації населення: (063) 340-94-77.

Як відомо, у Дніпрі створено близько 1,2 тисяч ОСББ. Щороку утворюється близько 70 об’єднань. Загалом у місті вже понад чверті всіх багатоквартирних будинків є організованими співвласниками - ОСББ і ЖБК.

Як повідомлялось, раніше Філатов назвав умову для успішного розвитку міст в Україні.

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Борис Філатов
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