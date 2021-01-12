ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Імунітет мінімум на рік: Moderna розповіла про свою вакцину від COVID

Вівторок 12 січня 2021 11:30
Імунітет мінімум на рік: Moderna розповіла про свою вакцину від COVID
Фото: вакцина від коронавірусу (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Американська компанія Moderna заявила, що її вакцина від коронавірусу здатна забезпечити річний імунітет до COVID-19. Зараз в компанії планують вивчити, чи здатне введення третьої дози посилити захист.

Про це заявив головний лікар Moderna Тал Закс, передає CNN.

"Ми очікуємо, що вакцинація триватиме не менше року", - заявив Закс.

Наразі вакцина вводиться двома дозами з інтервалом в близько місяць. Через те, що вакцина була винайдена лише минулого року, поки невідомо, як довго вона здатна забезпечувати захист від коронавірусу.

"Нам доведеться підштовхнути людей, щоб побачити, наскільки добре працює посилення. Ми думаємо, що є можливість для посилення, особливо тих, хто схильний до високого ризику", - додав Закс.

Нагадаємо, минулого тижня вакцину компанії Moderna схвалили в Європейському союзі. Найближчим часом в ЄС повинні поставити 80 млн доз вакцини.

Раніше Moderna заявляла про можливий ефект на пару років від її вакцини проти коронавірусу. Однак для остаточної оцінки ефективності вакцини потрібні додаткові дані.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство вакцина от коронавируса

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся