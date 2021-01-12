Иммунитет минимум на год: Moderna рассказала о своей вакцине от COVID

Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)

Американская компания Moderna заявила, что ее вакцина от коронавируса способна обеспечить годовой иммунитет к COVID-19. Сейчас в компании планируют изучить, способно ли введение третьей дозы усилить защиту.

Об этом заявил главный врач Moderna Тал Закс, передает CNN.

"Мы ожидаем, что вакцинация продлится не менее года", - заявил Закс.

В настоящее время вакцина вводится двумя дозами с интервалом в около месяц. Так как вакцина было изобретена лишь в прошлом году, пока неизвестно, как долго она способна обеспечивать защиту от коронавируса.

"Нам придется подтолкнуть людей, чтобы увидеть, насколько хорошо работает усиление. Мы думаем, что есть возможность для усиления, особенно тех, кто подвержен высокому риску", - добавил Закс.

Напомним, на прошлой неделе вакцину компании Moderna одобрили в Европейском союзе. В ближайшее время в ЕС должны поставить 80 млн доз вакцины.

Ранее Moderna заявляла о возможном эффекте на пару лет от ее вакцины против коронавируса. Однако для окончательной оценки эффективности вакцины нужны дополнительные данные.