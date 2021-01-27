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Країни ЄС припиняють COVID-вакцинацію. Не вистачає препаратів

Брюссель, Середа 27 січня 2021 18:14
Країни ЄС припиняють COVID-вакцинацію. Не вистачає препаратів
Фото: вакцинація (freepik)
Автор: РБК-Україна

В Іспанії в столичному регіоні Мадрид припиняють вакцинацію від COVID-19. У спільноті - брак вакцин від коронавірусу.

Про це заявив віце-голова автономного спільноти Мадрид Ігнасіо Агуада, передає PTVE.

За його словами, люди, які отримали першу дозу вакцини, зможуть повністю вакцинуватися коштом наявних запасів.

"Якщо ми цього не зробимо, існує можливість мутації вірусу, він придбає резистентність, і боротьба з пандемією стане більш тривалою", - заявив Агуада.

Наголошується, що вакцинація від COVID в Мадриді буде припинена з наступного тижня.

Водночас Міністерство охорони здоров'я Чехії рекомендувало припинити процес вакцинації населення від коронавірусу через нестачу препарату. Попередньо, вакцинація буде припинена відсьогодні на два тижні, передає CTK.

Це рішення МОЗ пов'язано з невиконанням договірних зобов'язань компанії Pfizer. При цьому у відомстві зазначили, що вакцинувати продовжать лише тих, хто вже отримав першу дозу вакцини.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що AstraZeneca на 60% скоротить поставки COVID-вакцини в ЄС у першому кварталі 2021 року. У відповідь на це в ЄС компанії пригрозили судом.

Пізніше єврокомісар Кіріакідес звинуватила компанію AstraZeneca у безвідповідальності через зрив поставок COVID-вакцини в країни Євросоюзу.

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Новини України В світі ЧехияІспаніяМадридвакцина от коронавируса

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