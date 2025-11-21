RU

Мода на каждый день: как жена Решетника сочетает комфорт и стиль

Кристина Решетник (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Жена известного телеведущего Григория Решетника Кристина продемонстрировала, как соединить стиль и комфорт в обыденном образе. Ее выбор одежды идеально подходит для прохладной погоды осенью и зимой.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Instagram.

Какой "лук" выбрала жена Решетника

Основой образа стал пушистый свитер из мягкой пряжи. Нежная текстура создает чувство уюта и тепла.

Цветовая палитра свитера - светло-розовый, пудровый оттенок - подчеркивает тон кожи и волос Кристины, а также гармонично сочетается с нейтральными цветами окружения.

Фасон свитера прямой, несколько оверсайз с классическим круглым вырезом, который сейчас в тренде. Это придает образу современного силуэта, не теряя легкости и непринужденности.

Кристина Решетник (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Низ образа составляют джинсы светло-серого оттенка. Широкий фасон с высокой посадкой создает ощущение расслабленности и одновременно подчеркивает стройную фигуру.

Особая деталь - пуговицы вместо привычной молнии, что придает образу интересного акцента и делает его более оригинальным.

Образ дополнен белыми кедами, которые придают свежести и динамичности, делая его максимально пригодным для повседневной носки.

Кристина Решетник показала модный "лук" (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Относительно стилевых акцентов Кристина выбрала минимум аксессуаров: небольшие браслеты на запястье лишь подчеркивают образ, не отвлекая от одежды.

Цветовая палитра остается мягкой и нейтральной - нюд, светло-серый и белый, что создает чувство гармонии и спокойствия. Контраст текстур между пушистым свитером и более грубым денимом придает образу глубины и визуальной изюминки.

Кристина Решетник демонстрирует концепцию "тихой роскоши" (quiet luxury) или скандинавского минимализма, где первостепенное значение имеет качество материалов, текстура и удобство, а не яркие детали или брендированные аксессуары.

Кристина и Григорий Решетники (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Чем дополнить "лук" как у Кристины Решетник

  • Пальто или тренч в нейтральных оттенках (беж, светло-серый, пудровый) - подчеркивает элегантность и подходит под свитер оверсайз.
  • Шапка из мягкой пряжи или кашемира - светлые, пастельные тона гармонично дополнят образ и придадут уюта.
  • Шарф - объемный или тонкий, но мягкий; пастельная или нюдовая палитра создает ощущение гармонии и завершенности лука.
  • Перчатки в тон свитера или верхней одежды завершат образ и сделают его практичным для холодной погоды.
  • Стильная сумка нейтрального цвета: белая, бежевая или светло-серая подойдет для дневного выхода.

Такие детали помогают сделать образ цельным, стильным и комфортным, даже в прохладное время года, оставляя акцент на текстурах и простоте, как у Кристины.

Решетники (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

