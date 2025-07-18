Мода или мистика? Действительно ли полезно стоять на гвоздях

В мире здорового образа жизни и саморазвития все большую популярность приобретает необычная практика - стояние на гвоздях. Сторонники этой практики обещают невероятные преимущества: от снятия стресса и физического оздоровления до духовного пробуждения и раскрытия внутреннего потенциала.
РБК-Украина объясняет, полезно или вредно для организма стоять на гвоздях.
Практика стояния на гвоздях (также известная как садху-доски, от индийских аскетов-садху) имеет глубокие корни в древних восточных культурах, в частности в йогических и аскетических традициях Индии. Там она использовалась как инструмент для медитации, развития выносливости, преодоления боли и достижения высших состояний сознания. Это был путь к самоконтролю и отказу от материального.
В современном мире гвоздетерапия приобрела популярность как метод релаксации, снятия стресса, детоксикации и даже улучшения физического здоровья. Ее практикуют как элемент йоги, медитации или как самостоятельную технику. Доски для стояния на гвоздях стали доступными, и их можно легко приобрести, что способствовало массовому распространению.
Сторонники стояния на гвоздях утверждают, что эта практика может принести многочисленные преимущества:
Снятие стресса и улучшение психоэмоционального состояния
Погружение в процесс стояния на гвоздях требует полной концентрации, что помогает отвлечься от повседневных забот, уменьшить тревогу и способствует глубокой релаксации после преодоления начальной боли. Это своего рода шоковая медитация.
Увеличение энергии и жизненного тонуса
Считается, что активация биологически активных точек на стопах (согласно принципам рефлексотерапии) стимулирует работу внутренних органов и систем организма, улучшая кровообращение и поток энергии.
Улучшение кровообращения
Давление на стопы стимулирует капиллярное кровообращение в нижних конечностях, что может быть полезным для людей с венозным застоем или ощущением "холодных ног".
Укрепление иммунитета
Некоторые считают, что стимуляция рефлекторных точек может положительно влиять на иммунную систему.
Развитие болевого порога и ментальной устойчивости
Способность сознательно терпеть боль и преодолевать ее помогает развивать силу воли, выносливость и психологическую устойчивость к стрессовым ситуациям в повседневной жизни.
"Пробуждение" стоп
Практикующие люди отмечают, что стопы становятся более чувствительными, "живыми", улучшается чувство равновесия.
Несмотря на потенциальную пользу, стояние на гвоздях не является универсальной практикой и имеет серьезные риски:
Риск травм и инфекций
Самая большая опасность - это порезы, проколы и инфицирование. Если гвозди не стерильны или доска некачественная, можно легко получить серьезную инфекцию (включая столбняк или бактериальные инфекции). Даже небольшой прокол может быть опасным.
Противопоказания
Практика категорически противопоказана людям с:
Неравномерное распределение веса или резкое движение могут привести к падению и серьезным травмам.
Многие утверждения об "энергии" и "пробуждении" не имеют научного подтверждения. Физиологические эффекты, такие как улучшение кровообращения, можно достичь и менее экстремальными способами.
Большинство врачей относятся к гвоздетерапии с осторожностью, подчеркивая важность стерильности и отсутствия противопоказаний. Они подчеркивают, что любой медицинский эффект требует научного исследования, а не просто субъективных ощущений. Риски инфекций и травм реальны.
С точки зрения психологии, стояние на гвоздях может быть формой саморегуляции через преодоление стресса. Человек учится фокусироваться на ощущениях, контролировать дыхание и сознательно переживать боль, что может развивать стрессоустойчивость.
Однако, есть и другие, менее травматичные способы достижения этого. Для некоторых это может быть также способ "доказать что-то" себе или другим, что не всегда является здоровым мотивом.
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В материале использованы следующие источники: Healthline, Mayo Clinic, HuffPost.