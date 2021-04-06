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Мобільний COVID-госпіталь перемістили з Прикарпаття до Хмельницької області

Новость на русском → Хмельницька область, Вівторок 06 квітня 2021 11:12
Мобільний COVID-госпіталь перемістили з Прикарпаття до Хмельницької області Фото: мобільний шпиталь розгорнули у місті Славута (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Мобільний шпиталь для хворих на коронавірус перемістили з смт Богородчани Івано-Франківської області до міста Славута, Хмельницької області. Госпіталь повністю готовий для прийому хворих на COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

Госпіталь складається з 35 наметів, з яких 24 - це госпітальна база, розрахована на 120 ліжок.

"У госпіталі функціонує блок інтенсивної терапії та палати для пацієнтів. Кожне ліжко обладнане індивідуальним кисневим концентратором. Крім цього, госпіталь обладнаний автономними системами життєзабезпечення та може самостійно функціонувати як заклад охорони здоров'я", - повідомили в ДСНС.

На місці організовано роботу Штабу та налагоджено взаємодію з місцевими органами влади та медичною службою області.

Госпіталь вже повністю готовий для прийому хворих на COVID-19, стверджують рятувальники.

31 березня стало відомо, що в Івано-Франківській області через покращення епідеміологічної ситуації почали згортати мобільний госпіталь. Повідомлялося, що його перемістять в місто Славута у Хмельницькій області.

Облаштування мобільного госпіталю було покладено на Державну службу з надзвичайних ситуацій України та органи місцевого самоврядування Славутської громади.

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