Мобільні оператори в лютому закривають ряд дешевих тарифів

Абонентам пропонується перейти на більш дорогий тариф або самостійно вибрати інший

Крупнейшие операторы мобильной связи - "Киевстар", Vodafone, Lifecell - в феврале 2019 года отменяют некоторые тарифные планы для абонентов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения компаний.

В частности, "Киевстар" сообщил, что с 21 февраля по 15 апреля прекращают свое действие некоторые тарифы. Речь идет о таких линейках, как Безлим Разговоры, Безлим Соцсети, Безлим Видео, Максимальный Безлим и др. Если абонент не изменит свой тариф самостоятельно, то автоматическая замена произойдет с 21 февраля по 15 апреля на предложенный тариф с большей абонплатой.

Кампания Vodafone с 15 февраля меняет стоимость пакетов услуг, включая 3G. В частности пакет услуг Vodafone Unlim 3G вырос с 65 до 75 грн в месяц, а пакет услуг Vodafone Unlim 3G Plus со 100 до 125 грн.

Кроме того, компания Lifecell с 5 февраля закрыла ряд тарифных планов и перевела абонентов на тариф "Гаджет".

Напомним, по данным Госстата, услуги связи в Украине в 2018 году подорожали на 15,1%, что в полтора раза выше, чем инфляция в целом (9,8%).

Как сообщало РБК-Украина, за 9 месяцев 2018 года в Украине было предоставлено услуг мобильной связи на 28,394 млрд грн.