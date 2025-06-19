Мобильная связь 2025: сколько платят украинцы за услуги и кто предлагает лучшие условия

С 25 июня Киевстар закрывает подключение к ряду тарифов контракта и предоплаты, но они продолжат действовать для текущих пользователей. Другие операторы пока не заявляют об изменениях.
РБК-Украина рассказывает о том, какие сейчас цены на мобильную связь в Украине.
Компания обновит линейку своих тарифных планов уже в ближайшие дни, в то же время 9 тарифов перестанут действовать для новых пользователей.
Сейчас самый дешевый пакет LOVE UA Магнит стоит 220 гривен, но только при условии, что человек переходит на услуги Киевстар со своим номером. Тарифный план предоставляет 1200 минут звонков на все операторы + городские телефоны, 20 ГБ интернета, а также возможность выбрать "суперсилу" - либо безлимитный интернет, либо безлимитные звонки.
Пакет LOVE UA Свет стоит 300 гривен на 4 недели. В нем предусмотрены безлимитные звонки в сети, 20 ГБ интернета, "суперсила" и 150 минут на другие операторы.
Дороже всего стоит LOVE UA Успех контракт - 600 гривен на 4 недели. Он предоставляет безлимитные звонки в сети, безлимитный интернет, 1000 минут звонков на другие операторы, а также две "суперсилы" на выбор.
Какие тарифы закроют для новых абонентов:
Тарифы еще доступны до 24 июня 2025 года включительно. Для действующих пользователей, они останутся. Вместе с этим компания представит новые тарифы 25 июня.
Цены на тарифные планы (скриншот сайта Киевстар)
Самый дешевый тариф от Vodafone Red Start стоит 200 гривен в месяц при условии, что абонент осуществляет переход в сеть компании. Стандартная цена - 240 гривен. Он предоставляет безлимитные звонки в сети, 20 ГБ интернета, 200 минут для звонков на другие операторы, 200 SMS и SMS за границу по цене 6 гривен.
Red Pro за 330 гривен в месяц предоставляет безлимит в сети, 50 ГБ интернета, 400 минут по Украине, 50 минут за границу, 350 SMS и SMS за границу по цене 6 гривен.
Больше всего стоит ULTRA VIP - 1500 гривен в месяц. Он предлагает безлимитный интернет и звонки в сети и на другие операторы. А также 100 МГ в роуминге и 250 SMS, 750 минут за границу.
Цены на тарифы компании (скриншот сайта Vodafone)
Цены в компании стартуют от 190 гривен на 4 недели - тариф Макси. Такая стоимость действительна только для пользователей, которые осуществляют переход. Стандартная цена на этот пакет - 300 гривен.
Он предоставляет:
Дороже всего придется заплатить за тариф Мега - 500 гривен за 4 недели (стандартная цена) или 350 гривен при переходе в сеть. Пакет предоставляет:
Цены на тарифы компании (скриншот сайта lifecell)
Добавим, что абонентам нужно при выборе тарифного плана отталкиваться от собственных нужд - какими услугами они больше всего пользуются интернетом, звонками, роумингом и т.д. Также заметим, что компании Киевстар и lifecell предлагают пакеты на 4 недели, это значит, что в год "набежит" 13-я оплата, в то время как в Vodafone пакеты действуют в течение целого месяца и в год будет 12 оплат.
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