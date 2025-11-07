"Мобилизовал" почти 90 тысяч человек: мэру Москвы СБУ сообщила о подозрении

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении мэру Москвы Сергею Собянину, который "мобилизовал" на войну против Украины почти 90 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.

По материалам дела, чиновник постоянно использует собственный административный ресурс, чтобы способствовать войне РФ против Украины.

Детали дела

Как установило расследование, с начала полномасштабного вторжения Собянин "мобилизовал" на фронт почти 90 тысяч москвичей. По имеющимся данным, более 70 тысяч жителей российской столицы были завербованы через московские "пункты отбора на военную службу по контракту".

Для организации мобилизационной работы и иного содействия вооруженным группировкам армии РФ Собянин возглавил профильную группу в составе Координационного совета при правительстве РФ.

В этом статусе чиновник помогает Минобороны страны-агрессора разворачивать дополнительные места для мобилизованных и новых предприятий военно-промышленного комплекса России.

Также Собянин регулярно привлекает технику и работников из подконтрольных ему коммунальных предприятий: "Мосводоканал", "Мосгаз" и "Москоллектор" для обустройства военных объектов РФ на временно оккупированных территориях Украины.

Речь идет прежде всего о строительстве фортификационных сооружений и укрепрайонов во фронтовых районах Донецкой и Луганской областей.

Что ему грозит

На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили Собянину о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (пособничество в ведении агрессивной войны, совершенное группой лиц).

Поскольку злоумышленник находится на территории РФ, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против Украины.