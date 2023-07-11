Мэр Москвы Сергей Собянин продолжает поддержку войны против Украины. Однако это делается не за счет москвичей, а за счет людей, которые приехали на заработки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, муниципальные власти Москвы угрожают отозвать контракты со строительными фирмами, если они не уложатся в квоты по набору добровольцев для работы в Украине. Сообщается, что к концу августа 2023 года одна компания поставила цель набрать 30 добровольцев.

По данным британской разведки, этот шаг в первую очередь затронет этнические меньшинства из более бедных регионов России, таких как Дагестан и страны Центральной Азии, которые составляют большинство московских строителей.

"Скорее всего, эта мера хотя бы молчаливо одобрена мэром Москвы Сергеем Собяниным. Это продолжает его послужной список попыток свести к минимуму влияние конфликта на более состоятельных москвичей, в то же время поддерживая военные действия", - отмечают в Минобороны Британии.

Поддержка войны на территории России

По данным независимого "Левада-центра", в мае 2023 года три четверти жителей России (76%) поддерживали войну с Украиной. Респонденты ожидали длительной войны.

Однако поддержка жителями мирных переговоров с Украиной возросла после неудавшегося мятежа, возглавляемого лидером наемников "Вагнера" Евгением Пригожиным. В июне доля респондентов, поддерживающих переговоры, увеличилась на 8 процентных пунктов до 53% по сравнению с предыдущим месяцем.

Ранее Кремль рекомендовал главам российских регионов аккуратнее обращаться с информацией о погибших на войне в Украине и с некрологами, так как такие публикации "тревожат" жителей, а журналисты используют их для подсчета умерших.

Собянин никогда не высказывался о количестве погибших москвичей с начала войны.