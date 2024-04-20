Для мобілізованих засуджених будуть створювати окремі підрозділи, - Малюська
Для засуджених, які захочуть добровільно мобілізуватися в українську армію, будуть створюватися окремі підрозділи. Наразі законопроект про мобілізацію засуджених знаходиться на розгляді Верховної ради.
Про це сказав міністр юстиції Денис Малюська, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"Законодавство містить певні гарантії, які забезпечать, щоб імплементація закону була ефективною. Зокрема, це не тільки добровільна, тобто контрактна форма служби, але і створення окремих підрозділів, там де будуть служити ті, хто був звільнений з місць позбавлення волі. Щоб не було різного підходу, щоб хтось, раптом вийшовши з в'язниці не опинився в "ужгородському котлі", не виконуючи свій військовий обов'язок", - пояснив міністр.
За словами Малюськи, такі мобілізовані могли б виконувати задачі, які не пов'язані з застосуванням зброї. Наприклад, будувати фортифікації.
"Сучасна армія - це не лише стрільба з автомата. Це багато фізичної роботи, яка не потребує використання зброї 24/7. Я думаю, що такі підрозділи можуть виконувати роботи по побудові інфраструктури, інженерних споруд, захисних споруд. Наші військові багато копають, я думаю, що тут наші "вихованці" можуть дати фору багатьом військовим", - сказав він.
Мобілізація засуджених в Україні
Нагадаємо, 10 квітня український парламент ухвалив у першому читанні законопроект №11079-1 про мобілізацію засуджених. Документ дозволяє добровільну мобілізацію засуджених за не тяжкі злочини. Також мобілізувати не зможуть ті, кого засудили за злочини проти національної безпеки.
Більш детально про законопроект - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Тепер народні депутати мають схвалити цей законопроект у другому читанні, а потім його має підписати президент.
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