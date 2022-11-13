Мобилизованных РФ за отказ воевать бросают на передовой и в подвалы

Так, двух мобилизованных жителей Подмосковья сперва из военкоматов увезли в Наро-Фоминск, а оттуда отправили в Белгородскую область. Вскоре, так и не пройдя обучения, мобилизованные оказались под Сватово в Луганской области.

Там, вместе с другими мобилизованными, мужчин отправили на передовую, где им приказали рыть окопы. Через некоторое время начался артиллерийский обстрел. Призывники рассказывают, что они держались на этой позиции три дня без еды и воды. Командование их бросило, а у мобилизованных не было ничего, кроме автоматов. В результате они отступили.

Тогда родственники мобилизованных, пишет издание, подняли шум и призывников на КАМАЗах вывезли в Россию.

"Как только они прибыли в воинскую часть в Белгороде, начался очень сильный прессинг. Их называли петухами, кончеными, ублюдками, тварями… Какими словами только можно. Это говорит командующий состав. Потому что отступили. Потому что должны были вернуться назад на передовую как мясо", - рассказывает сестра одного из них.

Когда офицеры поняли, что отказников не удастся вернуть на передовую оскорблениями и угрозами, они вывезли их обратно в Луганскую область. Родные военнослужащих узнали об этом только через неделю.

"Мой брат вышел на связь и сказал, что они были в подвале в Зайцево. Держали их там сутки. Зачитали им приказ, они должны были на видео подтвердить, что они отказываются от "СВО". Сейчас ребятам угрожают этим видео, что вы не подчинились этому приказу. Как брат сказал, в Зайцево находилось, когда он там был, 250 человек. Это просто плен. Русский плен", - говорит одна из родственниц.

Похожая история случилась и с отказниками из Курской области, которых командование также бросило на передовой. Супруга одного из мобилизованных рассказала, что за отказ возвращаться на передовую, мужчин увезли в деревню Голубовка в Луганской области, где посадили в один из подвалов. Сейчас в этом подвале 38 человек. "Они просят помощи. Там ужасно, там есть больные, раненые ребята. Это самая настоящая тюрьма", - рассказала женщина.