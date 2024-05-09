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Мобилизацию и военное положение снова продлили. Зеленский подписал законы

Архивное фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении всеобщей мобилизации и военного положения в Украине до 11 августа 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Верховной рады Украины.

Глава государства подписал закон №11234 о продлении военного положения, а также закон №11235 о продлении срока проведения всеобщей мобилизации.

Мобилизацию и военное положение продлили на 90 дней, а именно до 11 августа 2024 года. 

Это уже 11-й раз, когда мобилизацию и военное положение продолжают с начала полномасштабной войны в Украине.

Военное положение и мобилизация

Военное положение - это особый правовой режим, который необходим органам власти и военным для более широких полномочий, которые нужны для отсечения агрессии.

Мобилизация нужна для набора в армию военнообязанных мужчин с 18 до 60 лет. При этом в армию не заберут мужчин, у которых есть отсрочка.

Вчера Верховная рада Украины проголосовала за продление военного положения и всеобщей мобилизации в Украине.

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