Мобилизацию на оккупированных территориях Украины курирует Медведев, - ЦНС

По информации Центра национального сопротивления, с 1 октября по 31 декабря этого года россияне планируют мобилизовать 130 тысяч человек.

"В частности незаконные мобилизационные мероприятия состоятся и на временно оккупированных территориях Украины. Больше всего планируют "мобилизовать" на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей, также АР Крым", - говорится в заявлении.

Кто курирует этот процесс

Мобилизационный план на временно оккупированных территориях контролирует лично заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который в сентябре приезжал на захваченную часть Донецкой области.

Мобилизация в России

Недавно Генштаб ВСУ сообщал, что в ходе новой волны мобилизации Россия хочет призвать от 400 до 700 тысяч мужчин. Причем она коснется Чечни и временно оккупированных территорий Украины.

Издание "Важные истории" сообщило, что мобилизованные россияне погибают на войне в Украине в среднем через четыре - пять месяцев после получения повестки, а каждый пятый оккупант - не прожил и двоих.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сказал, что мобилизация в России продолжается на постоянной основе, жителей Москвы она в основном обходила стороной. Однако в будущем это коснется и их.