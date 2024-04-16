Мобилизация осужденных: Шуляк рассказала, кому не дадут оружие

"Сегодня нет популярных решений, которые нравились бы всем, поэтому мобилизация осужденных подпадает под категорию не очень популярных решений. Такие нормы закона дискуются даже в сессионном зале. Сейчас, когда законопроект прошел первое чтение и готовится ко второму, мы не исключаем, что будут определены правки, которые будут рассматриваться и правоохранительным комитетом, и уже потом будут голосоваться в сессионном зале", - отметила Шуляк.

Нардеп сообщила, что законопроект предусматривает согласие осужденных на мобилизацию, соответствие ряду категорий и состояние здоровья.

"Прежде всего они будут проходить медицинское освидетельствование, которое будет происходить дважды. Первый - непосредственно в месте, где они происходят такое наказание, а второй - во время прохождения ВЛК. Все осужденные, изъявившие желание быть мобилизованными, и защищать страну, будут также обязаны обязательно проходить психологическую экспертизу, также обязательно потребуется согласие командира воинской части", - пояснила Шуляк.

Она также указала, что после сбора необходимых документов - заявления осужденного, согласия воинской части, медицинских справок - суд должен рассмотреть заявление осужденного и принять решение о том, может ли лицо подписать контракт и быть условно-досрочно освобожденным.

"Конечно будут исключения. Не смогут подписать контракт и быть мобилизованными люди, совершившие преступления против основ национальной безопасности, совершившие убийства коллаборанты, другие тяжкие преступления, как сексуальное насилие и т.д.", - подчеркнула Шуляк.

По ее словам, за осужденными, которые будут проходить службу, будет производиться определенный административный надзор.

"Надзор будут осуществлять командиры таких частей, такие осужденные будут находиться на специальном военном учете. Повышается уголовная ответственность, если такой осужденный уже подписал контракт, но решил уйти с поля боя. Все осужденные будут служить в отдельных спецподразделениях или в отдельных воинских частях, они не будут находиться все вместе с нашими военнослужащими", - резюмировала Шуляк.