Мобилизация в Украине: кому точно не надо обновлять данные в ТЦК

Кому нужно обновить учетные данные

С 18 мая все военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет должны обновить свои военно-учетные данные. Требование распространяется на тех, кто имеет отсрочку или бронь от мобилизации.

"Если человек забронирован или имеет отсрочку, ему нужно прибыть уточнить свои учетные данные. Человека не направляют на медицинскую комиссию, он просто обновляет данные и все", - разъяснили в одном из региональных территориальных центров комплектования (ТЦК).

В первую речь идет о предоставлении актуального номера телефона, e-mail (при наличии) и адреса проживания. Если мужчина призывного возраста не стоит на учете, то нужно обратиться в ТЦК по месту проживания, встать на учет и предоставить данные.

Таким образом, уточнить данные должны:

призывники в возрасте от 17 до 25 лет

военнообязанные и резервисты в возрасте от 25 до 60 лет

женщины с медицинским и фармацевтическим образованием (стоящие на воинском учете)

военнообязанные, которые проживают за границей

Сделать это нужно до 16 июля, независимо от статуса о пригодности к службе. В противном случае грозит штраф от 17 000 гривен, который, согласно новым правилам, могут выписать заочно.

Уточнить данные можно, обратившись в ТЦК или Центр предоставления админуслуг, а также через мобильное приложение "Резерв+".

С помощью приложения обновить данные можно дистанционно, не простаивая в очередях. Также это удобно для тех, кто проживает за границей.

Кому не нужно обновлять учетные данные

Согласно закону, обновить данные должны граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет. Таким образом, данное требование не распространяется на:

мужчин младше 18 лет

мужчин старше 60 лет

женщин не на воинском учете

признанных непригодными по состоянию здоровья с исключением с воинского учета

лиц, официально прекративших гражданство Украины

Если человек исключен с воинского учета, должна быть соответствующая отметка в военном билете. Если отметки нет или нет учетного документа, стоит обратиться за ними в ТЦК по месту проживания. Если этого не сделать, то при проверке документов могут вручить повестку на уточнение данных.

С воинского учета исключают по достижению 60-летнего возраста, по заключению военно-врачебной комиссии о непригодности и в связи с выходом из гражданства Украины.

Если человек был исключен с учета, но данные обновлялись до 18 мая, следует уточнить их еще раз.

Нужно ли обновлять данные военнослужащим

Нет, поскольку они не стоят на воинском учете. Если военнослужащий попытался обновить данные через "Резерв+" и увидел статус "В розыске", скорее всего ТЦК не успел оцифровать данные и внести их в реестры.

Чтобы исправить ошибку, нужно обратиться лично или через членов семьи в территориальный центр, предоставить необходимые документы и справку о зачислении на службу.

Напомним, ранее в Минобороны заявили, что обновление данных через "Резерв+" помогло снять с безосновательного розыска более 700 000 военнообязанных.

Отметим, до дедлайна уточнения данных осталось менее 50 дней. Подробнее о том, что нужно знать о процедуре через приложение "Резерв+", читайте в отдельном материале РБК-Украина.