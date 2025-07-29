Кому из мужчин можно не являться по повестке: объяснение адвоката

Кому можно не идти в ТЦК после получения повестки

Те, кто был полностью исключен с воинского учета (например, по состоянию здоровья или по достижению возраста 60 лет), теоретически можно не идти по повестке в ТЦК и СП, поскольку дальнейшее прохождение ВВК и мобилизация не является законным решением, говорит Катерина Анищенко.

"Да, исключенным из учета теоретически также могут вручать повестки. Но я считаю, это не законно. Пересмотр этого статуса (исключенного с учета – ред.) не предусматривает ни один нормативно-правовой документ", – отмечает адвокат.

В то же время те, кого исключили с воинского учета ранее, должны получить об этом соответствующий документ, за которым все равно нужно лично прийти в военкомат. Там должны дать документ, подтверждающий факт исключения с учета. Это поможет избежать таких ситуаций, при которых вам будут вручать повестки или пытаться направить вас на прохождение ВВК.

Исключен и снят с учета: в чем разница

Исключение с военного учета – это окончательная процедура, которая полностью лишает человека статуса военнообязанного. Такое лицо не подлежит мобилизации, не обязано являться в ТЦК и СП и освобождено от учетных обязанностей, объясняла в комментарии РБК-Украина юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Диана Тернова.

Снятие с учета – временное. Человека исключают из списков конкретного ТЦК, скажем, из-за смены места регистрации. После устранения причин лицо снова должно стать на учет уже в другом ТЦК и СП.

После 18 мая 2024 года, с изменениями в законе о мобилизации, основания для обеих процедур обновлены. Речь идет о статье 37 закона "О воинской обязанности и военной службе".

Исключить из учета могут тех, кто:

умерли или пропали без вести (официально),

утратили гражданство Украины,

признаны непригодными к службе,

достигли предельного возраста пребывания в запасе.

Получается, мобилизовать исключенного с воинского учета не могут, а у тех, кто снят с воинского учета, это все еще возможно.